Anquela: “Es el reto más importante y difícil de mi carrera”

Juan Antonio Anquela es ya el nuevo entrenador del Deportivo de La Coruña. Ha firmado por una campaña y comenzará la pretemporada el próximo 15 de julio con el objetivo de llevar de nuevo al club blanquiazul a Primera División. En su presentación como nuevo responsable del banquillo deportivista, el jienense se ha mostrado muy ilusionado y consciente del reto que tiene por delante. “Esto es un paso adelante para mí, el más importante y el reto más difícil de mi carrera. Es evidente. Y vamos a afrontarlo como yo he afrontado siempre las cosas, con decisión, con ganas de trabajar y con ganas de hacer las cosas como este club se merece, nada más”, declaró el técnico de 61 años.

Anquela confesó que apenas tardó en dar el sí al Deportivo, en cuanto recibió la llamada de Carmelo del Pozo. “¿Que cuánto tardé en decidirme yo? En cuanto Carmelo me llamó, ya estaba decidido. Vamos a ver, que estamos hablando del Deportivo. Aquí no podemos poner paños calientes. Yo he venido aquí por un proyecto deportivo, nada más. A mí, cuando me dijeron Deportivo, todo se apartó”, explicó.

El limite salarial de la entidad herculina se verá reducido en esta nueva temporada, algo que no preocupa en exceso al nuevo responsable del equipo. “Influye, pero te puedo decir que yo he tenido la suerte de jugar liguillas de ascenso con equipos que ni por asomo nadie pensaba que íbamos a conseguir esos retos. El dinero es importante, pero no es una cosa definitiva. Lo único que hay que hacer es un equipo de fútbol y un equipo de fútbol empieza aquí, empieza en la sala de prensa todos juntos, empieza donde trabajemos todos juntos, empieza en la sede todos juntos. Eso es un equipo de fútbol y eso es lo que hay que intentar conseguir y yo creo que todos juntos podemos formar un equipo poderoso”, aseguró.

Con respecto a si existe alguna cláusula en su contrato de renovación automática en caso de ascenso, Juan Antonio Anquela contestó: “No. Eso hay que ganárselo. Yo lo tengo muy claro en el fútbol, el contrato hay que ganárselo año a año”.