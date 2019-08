Anquela pide fichajes

El mercado de fichajes termine el lunes a las doce de la noche y al Deportivo le quedan deberes por hacer. El club trabaja en la salida de Rolan, que está en México por el interés de algunos equipos de esa competición. Una vez que se de carpetazo a esa marcha, los blanquiazules tienen intención de reforzar la plantilla. Hasta el propio Anquela reconoce que hacen falta jugadores: "Sabíamos que necesitábamos a un central y un pivote. Ahora lo vemos más claro", indicó el andaluz. Además de esas dos posiciones, también se busca un futbolista ofensivo de banda y no se descarta al lateral izquierdo del Valencia Salva Ruiz.

El Dépor juega el domingo a las 18 horas en Vallecas ante el Rayo Vallecano con la intención de borrar la mala imagen de Huesca. Anquela admite el mal partido y manda un mensaje: "A mi no me gustó nada lo de Huesca. Hay una cosa que no podemos negociar y es la actitud. Hay que luchar cada balón como si fuese el último". El entrenador podría hacer varios cambios en el once titular y no descarta que algún jugador del Fabril pueda salir incluso de inicio. "Están más que preparados". Influirá en eso el estado de Somma. El italiano se ha entrenado con normalidad durante toda la semana pero Anquela no ha querido asegurar su participación.

Por último, hizo una defensa del VAR, que se estrena esta temporada en Segunda Divsión, tras las críticas recibidas, entre otros, por Paco Jémez, preparador del Rayo: "Evita injusticias grandísimas. En Segunda no es lo mismo que en Primera por cuestión de cámaras pero cfre que se evitan muchos errores. Ojalá lo hubiésemos tenido hace tiempo".