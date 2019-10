Anquela: "Necesitamos bastantes más futbolistas como Mollejo"

Juan Antonio Anquela alabó el rendimiento de Víctor Mollejo desde su llegada al Deportivo de La Coruña, en el último día del mercado de fichajes de verano. “Dieciocho años, me da igual, tiene carácter, compite, sabe lo que necesita nuestro equipo y necesitamos bastantes más futbolistas como Mollejo. Nada más. A mí me gustaría que todos tuvieran esa intensidad y esas ganas de ser futbolista”, declaró en la sala de prensa de la ciudad deportiva de Abegondo.

El técnico blanquiazul habló también de lo que puede aportar Peru Nolaskoain, que apunta a titular en el doble pivote. “Peru jugará donde el equipo lo necesite y nada más. Y yo estoy muy contento del trabajo que hizo ante el Mirandés en el poco tiempo que salió al campo. Demostró mucha personalidad y estoy muy contento con su trabajo. Tenemos que mejorar, es evidente. Y en la medular es donde se ganan y se pierden los partidos y si el rival es intenso, nosotros tendremos que igualarnos, si el rival juega bien, tebndremos que igualarnos y luego intentar superarlos”.

Con respecto a la confianza mostrada por el presidente Paco Zas en su trabajo y lo que pueda suceder en los dos próximos encuentros, Anquela señaló: “Yo reválidas tengo todos los días. Cada partidos es una reválida y no hay más historias y lo afronto con la misma ilusión y las mismas ganas del primer día y estoy convencido de que mis chavales lo van a hacer bien y que hay que confiar en ellos a muerte y eso no me falla nunca”, finalizó.