Anquela hizo debutar a los cinco últimos fichajes

Los cinco fichajes que cerró el Deportivo en el último día del mercado tuvieron minutos en la derrota ante el Albacete (0-1). Anquela no quiso esperar y decidió que debutasen contra el cuadro manchego. Montero, Salva Ruiz y Mollejo fueron titulares, mientras que Jovanovic y Beto da Silva salieron en la segunda mitad. Soprendió la presencia en el once de Mollejo, un futbolista que tan sólo había realizado un entrenamiento con el grupo. El atacante cedido por el Atlético de Madrid tardó más en llegar a A Coruña porque estaba concentrado con la selección española sub 19. Aterrizó el jueves, el viernes trabajó con el grupo y el sábado fue titular en la banda derecha. Beto da Silva, por su parte, mandó un balón al larguero. De las incorporaciones del verano se espera mucho de Peru Nolaskoain, que fue operado de apendicitis y le quedan unas semanas de baja. El vasco, cedido por el Athletic de Bilbao, está llamado a ser un hombre importante en el esquema defensivo de Anquela, bien sea como central o medio centro

EL DÉPOR, EN DESCENSO

Tras sumar su tercera derrota seguida, el equipo blanquiazul terminó la jornada en zona de descenso. Tan sólo han logrado una victoria, en el estreno frente al Oviedo en Riazor por 3-2. Perdieron en Huesca y en Vallecas contra el Rayo Vallecano. La plantilla tiene hoy su segunda jornada de descanso y regresará mañana al trabajo a partir de las 10:30 horas en la ciudad deportiva de Abegondo. El domingo visita al Sporting de Gijón en El Molinón, un encuentro en donde el Dépor buscará regresar a la senda de la victoria. Para ello, deberá mejorar sus números defensivos. Son el equipo más goleado de la categoría con nueve tantos, y no ha conseguido dejar la portería a cero en ningún partido