Anquela: “No estamos para muchas rotaciones”

Juan Antonio Anquela trabaja con sus futbolistas de cara a la visita del Numancia mañana a Riazor de las 21:00 horas. El técnico reconoce que el Deportivo de La Coruña necesita sumar puntos con urgencia, pero ve una evolución positiva en los útlimos enfrentamientos disputados. “Más ganas de trabajar es imposible. Hay que estar preocupados porque no tenemos los puntos necesarios pero en los últimos partidos a nivel de competir tengo poca queja”, señaló el andaluz, después de la sesión matinal realizada en la ciudad deportiva de Abegondo.

El cuadro herculino continuará con las bajas de Borja Valle, Michele Somma, Samuele Longo y Peru Nolaskoain, pero alguno sí podría recibir el alta de cara al encuentro del fin de semana contra el Cádiz en el Carranza. Con respecto al partido de mañana en el feudo coruñés, Anquela no prevé demasiadas novedades en el once. “No estamos para muchas rotaciones. Tenemos gente fuera importante. Sacaremos el mejor equipo posible. Los futbolistas serán prácticamente los mismos”, explicó.

El entrenador jienense busca minimizar los errores cometidos que han pasado factura en encuentros anteriores. “Estamos creciendo, pero seguimos cometiendo errores graves que los rivales aprovechan. El futbolista tiene que llevar siempre presión, y estamos en un momento en que necesitamos puntos urgentemente, pero hay que tomarlo con la calma que sea posible”, reconoció el responsable del banquillo blanquiazul, que espera ver un fútbol combinativo en su equipo. “Tenemos gente para combinar y gente en banda profundo. Nuestra propuesta es jugar y la que nosotros queremos es sacar la pelota jugada”.

Con respecto a la coincidencia del partido de mañana con los partidos de Liga de Campeones, Anquela dijo: "Si somos del Dépor, somos del Dépor. Y los de la Champions que se vayan a ver la Champions".