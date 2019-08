Anquela: "El Dépor es el más grande de Segunda"

Juan Antonio Anquela no escatima esfuerzos para que la gente entienda lo que, para él, es la situación actual del Deportivo. Realismo es el concepto que más repite. El entrenador lanza siempre mensajes acorde con los que manda el club: la situación no es la misma que la pasada temporada y la reducción del tope salarial está influyendo en la confección de la plantilla. El pasado blanquiazul es glorioso, pero el presente es diferente: “El Dépor es el más grande de Segunda División. Y sabemos donde estamos pero ahora hay que adaptarse. La música la ponen otros y hay que bailar esa música”.

En ese sentido, la plantilla ha sufrido muchos cambios. Se han ido hombres importantes, jugadores que el curso anterior eran indiscutibles. Mosquera será rival el domingo con la camiseta del Huesca, Cartabia se ha ido en los últimos días, se marcharon Expósito y Quique González con destino al Eibar. El técnico reconoce que es una decisión de club y que no ha decidido las salidas: “En ninguna. A mi no me ha engañado nadie y me dijeron muy clarito cómo funciona. Tenemos que cumplir el tope salarial y no hay más historias”. Sobre los exjugadores que visten la camiseta del Huesca, no tiene claro sí será o no algo positivo o negativo: “Cada jugador es un mundo, y no todas las cabezas son iguales. Todos son futbolistas excepcionales y vamos a tener una tarde movidita

19 CONVOCADOS PARA HUESCA

Entra Diego Caballo. El lateral izquierdo se entrenó con máscara en la sesión a puerta cerrada en Riazor. Fue operado el pasado lunes de una fractura de los huesos propios de la nariz y quiere ayudar al equipo, pero habrá que ver si puede finalmente estar en la convocatoria final. Viajan 19 jugadores y Anquela deberá hacer un descarte. Caballo fue titular en el primer partido ante el Oviedo