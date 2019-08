Anquela debuta en el banquillo de Riazor

Mañana, por primera vez, Anquela se sentará en el banquillo local del estadio de Riazor. El Deportivo disputa el trofeo Teresa Herrera contra el Betis, el partido que sirve de presentación del equipo coruñés y su último amistoso antes del estreno liguero. El técnico lidera un proyecto prácticamente nuevo, con grandes cambios en la plantilla y con más limitaciones económicas que la pasada campaña. Ha salido gente que era capital en el curso pasado, algunos con destino a Primera División como el caso de Quique González y Edu Expósito al Eibar, o Domingos Duarte al Granada. A pesar de ello, Anquela es optimista: “Mis sensaciones son más que positivas”. De todos modos, reconoce que todavía queda mucho margen de mejora: “Es evidente que el equipo tiene que ir creciendo y mejorando porque en la categoría en la que vamos a competir no es exigente, es lo siguiente”. Uno de los motivos es que el mercado sigue abierto y hay jugadores con su futuro en el aire. Quedan futbolistas por llegar y también saldrán hombres del actual plantel, algo que no es del agrado del entrenador. Anquela es más partidario del modelo de la Premier, que cierra el mercado antes del inicio de la primera jornada: “Mientras el mercado se lleve así, todos los equipos estaremos en probaturas”

Sobre el estilo que quiere para su Dépor, Anquela es cauto: "No lo se. A mí me gustaría saber lo que va a ser. Yo tengo en la cabeza lo que quiero, y ahora veremos si se puede conseguir o no. Tenemos que ser realistas. Mi trabajo es muy fácil: volver a hacer un equipo". “Las ideas se practican en la play station. Yo quiero un equipo osado, que nos permita jugar lejos de nuestra portería, pero lo que realmente quiero es competir y que los jugadores estén implicados”. "