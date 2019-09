Anquela: “¿Si me dan confianza? Se compra en la quinta planta del Corte Inglés”

Juan Antonio Anquela es consciente de que está en una situación delicada al frente del banquillo del Deportivo de La Coruña y espera conseguir tres puntos ante el Cádiz para ganar en confianza. El técnico aseguró que se reúne a diario con el director deportivo Carmelo del Pozo y preguntado por si le había transmitido confianza de cara a su futuro, contestó: “¿Sabéis dónde se coge la confianza? En la quinta planta del Corte Inglés es donde venden la confianza, vas y la compras. Eso me dijo un entrenador cuando yo era futbolista. Es que necesito confianza míster. ¿Y tú me la das a mí? Ve y la compras en la quinta planta del Corte Inglés. Así funciona”, comentó en la sala de prensa de Abegondo esta mañana.

El entrenador blanquiazul reveló que no había estado presente en la reunión de cerca de dos horas que la plantilla mantuvo ayer con el director deportivo. “Me parece correctísimo. El día anterior antes del partido por la mañana estuvo al presidente. Esto funciona así, el mundo del fútbol está a sí y no hay que darle más vueltas. A mí todo lo que haga Carmelo es por el bien del Dépor y no hay más historia. Yo estoy totalmente de acuerdo con esas cosas. Porque esto está montado así y no le deis más vueltas”, declaró Anquela, que sí quiso comentar algunos aspectos con sus jugadores a continuación. “Lo único que yo luego hablé con ellos. Les dije dos cositas muy claritas, cuále es mi manera de entender esto y que yo no voy a estar nunca en el lado contrario en el que estén ellos. Siempre voy a estar con ellos a muerte, los voy a apoyar y son los que nos van a sacar de esta situación. A mí no me cabe la más mínima duda”.

Preguntado por su estado de ánimo, el técnico jienense respondió: “No estoy enfadado. El fútbol es así y no hay más historia. Yo le doy gracias a Dios todos los días cuando me levanto de tener un sitio donde ir a trabajar y de ser feliz en mi trabajo. Lo soy, luego llega el domingo y me hace estar triste por un resultado”.

Anquela destacó la estabilidad que existe en un club como el Cádiz. “Es el equipo más previsible de toda la categoría, pero el más efectivo, el que mejor sabe lo que quiere, el que mejor juega dentro de su forma de jugar que la hace de maravilla. ¿Y sabes cómo se llama eso? Cinco años de trabajo. Consiguiendo los objetivos y otras veces sin conseguirlo. Los dos últimos años, siempre quedó por detrás del Oviedo. El Oviedo cambió y el Cádiz no cambió de entrenador ni de forma de pensar”.