Anquela: "Aceituna comida, hueso fuera. Partido a partido"

Sporting de Gijón el domingo, Numancia en Riazor el miércoles y Cádiz en el Ramón de Carranza el sábado. Tres partidos en sólo seis días para un Dépor que necesita reaccionar y cambiar la dinámica de resultados. Acumula tres derrotas y está en zona de descenso. Juan Antonio Anquela sabe que viven un momento delicado, pero no quiere mirar más allá del duelo de El Molinón: "Aceituna comida, hueso fuera. Partido a partido. No me interesa lo que viene. El único partido que me interesa es el Sporting. Han hecho un buen equipo y está hecho para acabar arriba"".

El técnico blanquiazul reconoce el mal inicio de Liga, aunque no está de acuerdo en que todo haya sido negativo: "Desde la segunda parte de Vallecas, el equipo ha ido en línea ascendente. Hemos cometido errores porque no olvidemos que los errores se cometen en ambas áreas. Y en el área rival no hemos acertado".

El Dépor tendrá las bajas de Nolaskoain, Borja Valle, Somma y Longo, que siguen recuperándose de sus respectivas dolencias. Sí estará en la lista de convocados Gaku Shibasaki, después de su ausencia contra el Albacete por estar concentrado con la selección de Japón. Sobre el centrocampista, Anquela sacó su sentido del humor: "Te responde a todo que sí. No se si sabe decir más cosas, pero a mi me vale con que me diga siempre eso".

El equipo viajará mañana por la tarde a Gijón para disputar el domingo un partido que empieza a las 21 horas y que podrás seguir, como siempre, en TIEMPO DE JUEGO CORUÑA, en el 99.9 FM y en https://www.cope.es/directos/a-coruna