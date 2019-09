“El año pasado teníamos un gran plantel, pero peor trabajado que otros que ascendieron”

Dani Giménez confía en que el equipo siga la línea ascendente iniciada ante el Cádiz y lograr la victoria contra el Mirandés el domingo. “Tenemos que ganar y no vale ganar de cualquier forma. Los tres puntos serán importantísimos, pero tenemos que ganar de una manera de confianza del equipo, de seguir trabajando y plantando las bases para que el equipo siga en crecimiento. En Cádiz fue un buen punto de partida y tenemos que seguir mejorando”, señaló el guardameta en la sala de prensa de la ciudad deportiva de Abegondo.

El capitán blanquiazul reconoce que el Deportivo tiene que mirar hacia la zona alta de la tabla. “Somos ambiciosos. Hay gente que quizás no le viene bien tenerlo presente en el día a día, pero nosotros sabemos donde jugamos, jugamos en el Dépor y el Dépor no se puede plantear un objetivo como otros equipos que quizá con no sufrir les vale”, comentó.

Pese a ello, el portero vigués considera que pensar únicamente en el ascenso no ayuda, ya que hay que buscar “crecer como equipo”. “Si al final tu objetivo de cara a un partido es ganar, si tu objetivo solo es ascender te dejas por el medio todo lo que viene siendo el trabajo diario y el crecer como equipo. Al final sino creces como equipo, pasan cosas como pudo pasar el año pasado, que tienes un gran plantel pero peor trabajado que otro tipo de equipos que al final realmente son los equipos que subieron”, aseguró.

Con respecto a la reunión de casi dos horas mantenida la semana pasada con el director deportivo Carmelo del Pozo y en la que no estuvo presente el técnico Juan Antonio Anquela, Dani Giménez declaró: “Con el entrenador habíamos hablado ya cosas parecidas y lo seguimos hablando estos días. Las ideas de los jugadores muchas veces, cuando está el entrenador delante, quizás hay jugadores, que no se atreven a decir su sensación o cómo se encuentran y por eso muchas veces es positivo que esté delante otra gente del club, en este caso, el secretario técnico porque fue él quien depositó confianza en los jugadores para confeccionar la plantilla. No es la situación malísima como para tener una reunión tensa sino todo lo contrario, que es lo que fue, fue una reunión distendida. Dejando las cosas claras y se vio un poco reflejado en el partido de Cádiz”.

La determinación para el encuentro en el Carranza fue “simplificar las cosas”. “Nosotros decidimos y el entrenador decidió, yo creo que con el beneplácito de toda la plantilla, simplificar las cosas, de empezar a ser sólidos, de hacernos un equipo rocoso y poco a poco ir creciendo con eso”.