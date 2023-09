El análisis de la actualidad del presidente del Deportivo, Álvaro García Díeguez

El presidente del Deportivo de La Coruña, Álvaro García Diéguez, ha ofrecido esta mañana su primera rueda de prensa desde su llegada al cargo en el mes de julio. A continuación, repasamos los principales temas tratados por el mandatario blanquiazul:

Concurso de acreedores

“Mantenemos el compromiso y la idea de ser capaces de salir del Concurso durante esta temporada, aunque sí hemos visto que no va a ser necesario convocar una junta extraordinaria en septiembre o octubre. Creemos que será suficiente con las decisiones que haya que adoptar, la junta ordinaria que habitualmente tenemos a final de año”.

Presupuesto plantilla

"El trabajo ha sido verdaderamente un trabajo extraordinario. Creo que se han conseguido los objetivos que nos planteábamos y, además de hacerlo así, se ha hecho con un presupueto que es prácticamente el mismo que teníamos la temporada pasada".



Mejoras en Abegondo

"En el plan de Abegondo, hemos trabajo en tres planos distintos. Una de actuaciones inmediatas, hemos cambiado ya el gimnasio del primer equipo, estamos haciendo actuaciones en el comedor del primer equipo y tenemos desde hace unas semanas unos vehículos eléctricos cedidos por Abanca que nos están permitiendo acercar los vestuarios del equipo femenino y del Fabril a los gimnasios, que hay una distancia considerable.

La segunda actuación en Abegondo es el plan de urgencia, que serían una series de actuaciones, que estarían terminadas en diciembre o enero del próximo año. Hemos licitado a unos estudios de arquitectura una serie de actuaciones sobre el edificio principal y el gimnasio del femenino, que serían actuaciones que nos permitirían acomodar esos espacios a los requirimientos.

Otro que serían unas actuaciones a más largo plazo, y hemos hecho una licitación y estamos apunto de adjudicar la consultaría de alguien que nos ayude a definir el Abegondo de mañana".

Cambio de ubicación de los expresidentes

“Lo primero mi absoluto respeto por la figura de los expresidentes. Absoluto respeto. Me parece que es una figura muy importante. Creo que los expresidentes me entienden a mí mejor que nadie y probablemente yo ahora entiendo a los expresidentes mejor que nadie también. Creo que del ejercicio de esta labor vamos a entender mejor las dificultades de cada uno. Respeto absolutamente que cada uno pueda tener una opinión respecto a esta decisión, respeto que no compartan esta opinión, pero prefiero tratarlo en un ámbito privado con cada uno de ellos. Y van a estar los expresidentes permanentemente invitados a un área preferente en el estadio”.

Cambios en el organigrama

"Otro de los hitos que hemos conseguido en este tiempo tiene que ver con el organigrama. Nos parece que hemos conseguido tener un organigrama de primerísimo nivel. Y que creo que nos va a permitir acompañar el desarrollo deportivo que visualizamos y tener un equipo y una organización que sea capaz de hacer ese acompañamiento para el futuro. Eso lo hemos hecho con una mezcla de incorporación de talento externo y también promoción, identificando donde estaba el talento interno.

Os decía que esperaba convenceros de que vamos por el buen camino. Ayer comunicamos que habíamos superado la cifra de 26.000 abonados. Creo que se nos están agotandno los calificativos. La sensación del apoyo que estamos teniendo. Las ventas de las tres camisetas están superando y mucho las ventas que hicimos el año pasado. Y las ventas de las tiendas superan en un 54% las ventas que en las Deportiendas estábamos haciendo a las mismas fechas del año pasado.

Creo que hemos avanzado también mucho en el ámbito de los canales de comunicación y hemos aumentado el impacto en redes sociales, con la creación de nuevos perfiles".

David Villasuso

"Seguramente David en algún momento determinado tenga que retomar su carrera profesional en Abanca, en la medida en que esa carrera profesional la aparcó para asumir el reto que Abanca le estaba pidiendo y hay alguien que en este momento está tomando el relevo. Y, por tanto, puede ser que en algún momento hagamos algún cambio".