Álvaro García Diéguez deja la presidencia del Deportivo: "Tengo la sensación del deber cumplido"

Álvaro García Diéguez confirmó que en los próximos días dejará de ser el presidente del Deportivo de La Coruña, tras la celebración de la Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada en la mañana de este miércoles en el estadio de Riazor. "Yo al menos me marcho con la sensación del deber cumplido y con el orgullo de que aquellas cosas que nos planteábamos hacer en el club hace un año y que yo leía en mi primera comparecencia delante de vosotros, creo que las hemos cumplido todas. Tenemos un convenio con el Ayuntamiento, acabamos de aprobar las decisiones posteriores a la salida del concurso, que ha estado refrendada por una amplísima mayoría, tenemos un proceso de capitalización en marcha, un plan de Abegondo verdaderamente extraordinario. Tenemos un plan estratégico que además se soporta en cantera. Tenemos una cantera increíble, hemos cambiado la comunicación del club. Y hemos conseguido los ascensos de nuestros primeros equipos", explicó.

Momentos maravillosos y personas

"Me voy después de haber vivido momentos maravillosos, momentos increíbles como deportivista y como presidente, desde luego los ascensos. Para mí ha sido verdaderamente especial el título conseguido en Castellón. Me llevó esas cosas. A lo mejor ha habido momentos malos, pero también os digo que ya casi me estoy olvidando de esos momentos malos.

También este paso por el club me ha permitido conocer y descubrir algunas personas que me han ayudado a recorrer este camino. He podido conocer a Imanol (Idiakez), a Irene (Ferreras), a Mercedes (Cernadas), a Carlos Ballesta y a Álex Bergantiños. Seguramente estoy siendo muy injusto con otras personas que he tenido la posibilidad de conocer y me las llevo en el corazón para siempre. Hoy dejan de tener un rpesidente, pero van a tener a Alvaro, a un amigo en mí y me los llevo a ellos en el corazón para toda la vida.Muchísimas gracias por todo lo que me habéis dado. Hasta siempre y 'Forza Dépor".