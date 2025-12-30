Álvaro Fernández llega al Deportivo con un objetivo claro: "Vengo para ayudar a ascender a Primer División"

Álvaro Fernández ya ejerce como nuevo portero del Deportivo de La Coruña. El guardameta ha explicado los motivos que le han llevado a Riazor, destacando el proyecto ambicioso del club. "Elegí al Depor porque el proyecto que que veo que tienen es maravilloso", ha afirmado, señalando también que, bajo su opinión, es "el club más importante de segunda división" y uno de los grandes "candidatos a luchar por ascender a primera división", indicó el protagonista en los medios de comunicación oficiales del club

Un proyecto para crecer

Lo que más convenció al portero es la "seriedad que se ve desde fuera del proyecto, las ganas que tiene el club de de hacer las cosas bien". Su objetivo es claro y contundente, como él mismo ha expresado.

Vengo aquí para ayudar al equipo a ascender a primera división"

Fernández quiere "crecer conjunto con el club y poder hacer grandes cosas", apoyado también por la "gran afición que tiene detrás" y el "campo espectacular" que tiene el equipo, un conjunto de factores que lo convierten en un "mega proyecto".

El factor Riazor

El guardameta conoce bien el efecto del estadio coruñés, ya que ha "tenido la oportunidad de de jugar aquí como rival" y ha visto "de primera mano lo que significa". Fernández ha reconocido que "impone muchísimo" y que sabe que "es muy complicado sacar algo aquí", por lo que considera a la afición "un factor importantísimo" por "cómo aprieta y y cómo está con su equipo".

Finalmente, ha enviado un mensaje a la hinchada blanquiazul, a la que ha visto "llenando prácticamente todos los partidos el estadio" y a la que anima a seguir "de esa manera". "Que no dejen de de apoyar, de animar, que los jugadores, por supuesto, vamos a a hacer todo por por este club", ha concluido.