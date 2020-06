Álex: “No tiene nada que ver con la primera vuelta”

Álex Bergantiños quiere evitar que aparezcan los fantasmas del pasado. El Deportivo acumula seis jornadas sin ganar y está en zona de descenso. En los partidos ante el Sporting y el Oviedo, el equipo mostró algunas lagunas defensivas y le crearon varias ocasiones claras de gol. Aunque el momento del equipo no es el mejor, el capitán quiere dejar claro que esto no es lo ocurrido hasta diciembre. Este es otro Dépor: “El equipo, sin terminar de ganar, no tiene nada que ver con el de la primera vuelta. Ayer mismo, con todo lo mal que estuvimos, los goles vienen de acciones a balón parado y no concedimos lo que concedimos e la primera vuelta. El equipo es más sólido y la plantilla más compensada. En la primera vuelta hubo momentos que estábamos en el campo sabiendo que a la mínima vamos a encajar y a perder el partido. No tiene nada que ver con lo de ahora. Es el lastre que tenemos esta temporada. Somos un equipo totalmente distinto a lo que éramos antes”.

El centrocampista también ejerció de capitán al hablar de Abdoulaye Ba, muy criticado por sus errores: “Es un jugador con suficiente experiencia para saber sobreponerse de eso. No hay que estar pendiente de lo que digan de nosotros y tener autocritica de lo que hacemos bien y mal, como yo. Somo un equipo compacto a nivel emocional. Entrar en valoraciones individuales es injusto. Si siempre hay momentos de forma durante la temporada ahora es diferente. Hay jugadores que empiezan con un ritmo alto y otros que necesitan competir”. El central no podrá jugar el sábado ante el Rayo Vallecano por la cláusula del miedo.

La otra polémica del partido en Oviedo fue el lanzador del penalti. Çolak y Beauveu querían lanzarlo. El segundo tenía el balón pero el turco lo convenció para chutar y lo terminó fallando: “El eterno dilema de todos los equipos. Tenemos especialistas y dentro de esos jugadores, se decide un poco por las sensaciones o el cansancio y la confianza que demuestre en ese momento. Cualquiera de los dos podía haber tirado”, indicó Bergantiños.