Álex Hernández y su mensaje de gratitud a la afición del Leyma Coruña: “Fue lo que me salió”

Tras la dura derrota sufrida ante Girona, el capitán del Leyma Coruña, Álex Hernández, escribió un mensaje para su afición en redes sociales: “Muy tristes por los resultados que estamos teniendo pero, al mismo tiempo, muy agradecidos a la Familia Naranja por el apoyo y por llenar el Coliseum semana tras semana… GRACIAS!”.

Sobre este mensaje, Álex habló en los micrófonos de Deportes Cope Coruña: “La verdad es que sí. Fue lo que me salió. Yo no soy muy dado a redes sociales, pero sí que en momentos negativos sí que me gusta usarlas principalmente para mostrar un poco cómo me siento yo, y yo creo que era el sentir de todo el vestuario y todo el equipo. Es una realidad, los resultados están siendo muy malos, trabajamos mucho día a día para que no sean así y vemos que no están saliendo las cosas, pero lo que es indudable es que el apoyo de la afición está siendo de nivel ACB sin duda, y están llenando cada partido el Coliseum y nosotros somos los primeros que queremos darles alegrías y victorias”.

lo que ha fallado

"Será algo que lógicamente habrá que analizar. Yo veo todos los días trabajar a mis compañeros, al cuerpo técnico y a Epi y estoy seguro de que nivel hay, el tema es que no están saliendo las cosas bien a nivel de resultados".

diego epifanio

"Epi la verdad es que lo veo con las mismas ganas de siempre. Lógicamente está sufriendo la situación, igual que lo están sufriendo los jugadores, o lo estoy sufriendo yo. Porque Epi es una persona muy comprometida con el proyecto que ha dado mucho por este club, lo ha mejorado y lo ha llevado a ACB y el objetivo que él tenía era manterlo en ACB muchos años. Está sufriendo por los resultados como todos, pero al mismo tiempo está demostrando ser un enorme profesional, trabajando cada día y preparando cada detalle de los partidos. En eso lo veo igual que siempre. Seguro que en su interior le gustaría llevar muchas más victorias, pero al mismo tiempo su día a día y su preparación para cada partido sigue siendo magnífica".