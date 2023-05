Álex Bergantiños: “Firmo no jugar ningún minuto y que el equipo ascienda”

Álex Bergantiños deja de lado las aspiraciones personales y se centra en el objetivo grupal del Deportivo de La Coruña en lo que resta de temporada. A pesar de la poca presencia que ha tenido, el capitán no pide minutos y solo se marca como objetivo el ascenso. “Aspiración es ascender. Yo firmo no jugar ningún minuto de aquí al final y que el equipo ascienda. Es lo que queremos todos los deportivistas. Llevamos bastantes años de sufrimientos, de malos resultasdos, de finales dramáticos. El objetivo es ese, intentar sumar lo máximo posible en el día a día y en lo que Rubén ahora considere que puede aportar y conseguir el ascenso”, declaró en la sala de prensa de la ciudad deportiva de Abegondo.

En lo personal, asegura que su propósito es ser siempre profesional, juegue o no juegue. “Todos los jugadores tenemos nuestro ego de querer participar y ayudar. Pero he pasado por diversas etapas de todo tipo en mi carrera e intentando estar siempre sumando en el día a día, preparado por si en cualquier momento me toca aportar el domingo y, si no, en cada entrenamiento”.

Con respecto a la llegada de Rubén de la Barrera y lo que buscará el técnico coruñés, Bergantiños declaró: “Van a ser conceptos diferentes, no tiene mucho tiempo para hacer todo lo que imagino que tendrá en su cabeza, pero sí que va a intentar cambiarnos algunos mecanismos y algunas cosas que hacíamos y en ello está. Está claro que, cuando hay ujn cambio, siempre hay ilusión nueva en todo el mundo, en los jugadores y en los aficionados. Pasó igual cuando se fue Borja y vino Óscar. Es lógico y, si lo acompañas de buenos resultados, puede llevarte a una inercia anímica mucho mejor, pero eso nos lo tgenemos que ganar. No llega ya solo con que se haya cambiado el entrenador y ahora todo va a ser precioso. Los jugadores también tenemos mucho que ver, tenemos que mejorar nuestro rendimiento”.

En su presentación, De la Barrera hizo referencia al rol que puede desempeñar Bergantiños. "Álex es una persona que antes de llamarlo, ya está, y esa gente tiene que estar siempre". El mediocentro coruñés considera que esas reflexiones no significan que él vaya a tener un papel protagonista sobre el terreno de juego. “Él quiere tenernos a todos enchufados y creo que me conoce y siempre he estado en toda mi carrera intentando estar lo mejor preparado posible. Este año he tenido muy pocos minutos, siempre es difícil reengancharse cuando tienes menos ritmo competitivo. Será el el que me juzgue como uno más. No creo que eso sea garantía de que ahora de repente vaya a tener mucho más protagonismo. Me lo tengo que ganar”, concluyó.