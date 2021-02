Álex Bergantiños desaparece del once del Deportivo

Álex Bergantiños ha ido perdiendo protagonismo en el once titular del Deportivo. Si en otras temporadas el capitán blanquiazul empezaba jugando menos y terminaba asentándose en el equipo inicial, este curso está siendo al revés. El centrocampista no forma parte del once desde el 24 de enero, cuando el Dépor perdió 0-2 en Riazor contra el Compostela. Desde ese momento, Rubén de la Barrera no lo ha elegido para salir al principio de los partidos. En esos cuatro choques, tan sólo salió unos minutos ante el Guijuelo, cuando el conjunto charro apretó en el tramo final y el técnico dio entrada al coruñés.

Bergantiños empezó como titular con Rubén de la Barrera. Jugó ante el Salamanca y el citado duelo frente al Compos. Luego, el preparador se decantó por la dupla Uche-Borges, con la incorporación de Villares desde su ascenso del Fabril al primer equipo. “A Álex lo conozco desde niño. Soy consciente de lo que es Álex para el club y para el equipo. Me parece que la esencia del Dépor es Álex. Deportivamente hablando es un jugador indiscutible, no lo voy a descubrir ahora, y a su vez es una persona que siempre va a ayudar. Una predisposición increíble, porque quiere al club, pretende empujar hacia el lugar donde queremos llegar día sí, día también. Es importante tener a este tipo de jugadores y en concreto a Alex en calidad de capitán, coruñés y referencia para el club”, dijo Rubén de la Barrera antes de su estreno en el banquillo

Con Fernando Vázquez, sus números fueron distintos. Fue titular en siete de las nueve jornadas que estuvo en de Castrofeito, actuando tanto de pivote como de central cuando el técnico optó por el sistema de tres centrales. Incluso, en uno de los partidos que empezó en el banquillo salió antes del descanso. Fue en el duelo en Guijuelo. A Vázquez no le estaba gustando lo que veía y decidió sacar al capitán y ponerlo en el eje de la zaga.

Álex, como siempre durante su carrera, no ha tenido una palabra más alta que otra y sigue trabajando para tener una oportunidad. Es deportivista de formación y corazón y está sufriendo como el que más una crisis que parece no tener fin y que ha provocado que el primer objetivo de la temporada, meterse entre los tres primeros, esté prácticamente imposible y que se tengan que centrar en eludir un primer descenso en las tres jornadas que quedan para terminar la primer fase.