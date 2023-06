Álex Bergantiños cuelga las botas y se une a la estructura del Deportivo

Álex Bergantiños abandona la práctica del fútbol, a sus 38 años y después de diecinueve temporadas como profesional. En la nueva campaña, el capitán blanquiazul pasará a formar parte de la estructura del Deportivo de La Coruñay, tal y como anunció el propio futbolista en el comunicado de su despedida, lo hará con "importantes responsabilidades en su gestión". El partido de despedida del de la Sagrada Familia será el del Trofeo Teresa Herrera de este verano.

Está previsto que el mediocentro coruñés ofrezca en un futuro una rueda de prensa para dar más datos de su nueva función, pero estas fueron las palabras con las que anunció que colgaba las botas:

"Quería informaros de que he decidido terminar mi carrera como jugador de fútbol. En todos estos años me he vaciado en intentar hacer siempre lo que creía que era lo mejor para nuestro Dépor, tanto dentro como fuera del campo, sin importar condiciones ni categorías. Es un día que no querría que llegase nunca, porque el fútbol y el Dépor son mi pasión, pero creo que ha llegado el momento de dar un paso a un lado.

Me siento feliz e infinitamente orgulloso de formar parte de la familia deportivista. He tenido el privilegio de vivir en primera persona el sueño de cualquier niño de Coruña, poder defender la camiseta del club de su ciudad.

Han sido años de alegrías y tristezas, pero como familia que somos seguimos empujando para que el Dépor vuelva a donde le corresponde. Y estoy convencido de que se será pronto. Ahora me tocará ayudar y pujar de otra manera. Afronto el reto de pasar a formar parte de la estructura del club, con importantes responsabilidades en su gestión. Y lo haré con las mismas ganas, energía e ilusión que he sentido siempre que me puesto nuestra camiseta".