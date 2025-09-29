La alcaldesa de A Coruña Inés Rey no estará en la inauguración de la renovada ciudad deportiva del Deportivo en Abegondo

El Deportivo de La Coruña inaugurará este martes las nuevas instalaciones del Dépor Training Center en Abegondo. El acto, presidido por Juan Carlos Escotet, comenzará a las seis de la tarde. El club blanquiazul le ha trasladado una invitación a la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, pero, desde el gobierno local explican que la regidora no podrá asistir por encontrarse fuera y tener una Junta de Gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias.

Entre las novedades que incluye la gran obra realizada está la reforma completa del edificio principal, con una nueva sala de prensa, con renovaciones en los vestuarios, en zonas de fisioterapia, gimnasio y lavandería. También se ha creado un nuevo gimnasio para el Dépor Abanca. Y se ha desplazado a gran parte de los empleados del club a estas nuevas instalaciones, una vez que se ha abandonado la Plaza de Pontevedra como sede social.

El Deportivo realizará también el martes una visita especial para medios de comunicación. Será unas horas antes de la inauguración oficial.