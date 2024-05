A alcaldesa acepta a proposta do Dépor e iniciará os trámites para renovar o convenio de Riazor

A alcaldesa da Coruña, Inés Rey, acepta a rectificación feita pública pola dirección do RC Deportivo anunciando que o accionista maioritario desbota a súa pretensión inicial de obter a cesión do estadio durante 40 anos e acepta tamén a chamada cláusula de arraigo que desde un primeiro momento propuxo o Goberno local, renunciando tamén á explotación económica do estadio fóra da actividade deportiva.

Consulta las propuestas de convenio del Concello de A Coruña y del Deportivo sobre Riazor El lío insitucional ha impedido que el equipo saliese al balcón de María Pita para festejar el ambiente

A alcaldesa acepta a rectificación do accionista maioritario do Dépor e iniciará os trámites para renovar o convenio nos termos actuais



Inés Rey chamou ao presidente do Real Club Deportivo para retomar a relación entre institucións



A alcaldesa valorou “moi positivamente a súa disposición a firmar o convenio para o uso gratuito de Riazor durante os próximos 25 anos nos termos propostos polo goberno, moi semellantes aos agora vixentes e que evitan calquer tipo de especulación co patrimonio público municipal”. Inés Rey mantivo esta mesma mañá unha conversa do presidente do club, Álvaro García Diéguez, para retomar a relación entre ambas institucións.

Rey lamenta que se teña privado á afección da merecida celebración en María Pita ao día seguinte do tan ansiado ascenso. A alcaldesa celebra, en todo caso, o cambio de parecer do accionista maioritario do Dépor e que acepte finalmente as condicións que rexiron a cesión do estadio municipal durante os últimos 25 anos.

A praza e o Palacio Municipal, indicou Rey, están abertas para acoller aos xogadores e ao cadro técnico para celebrar á volta do club ao fútbol profesional. O Concello, avanzou a rexedora, colaborará cos actos de celebración que se organicen como sempre fixo. Rey avanzou tamén que de xeito inmediato iniciará os trámites para renovar o convenio de cesión nos termos do actual acordo, asinado no ano 2000 e con vencemento no 2025.