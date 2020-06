Alberto Seoane pide poder entrenar en el Club del Mar

El jugador de tenis de mesa paralímpico Alberto Seoane asegura que, a día de hoy, todavía no puede realizar sus entrenamientos en las instalaciones del Club del Mar y se muestra decepcionado, en declaraciones a Deportes Cope Coruña. Quiere continuar con su preparación de cara a las pruebas clasificatorias para los Juegos Olímpicos de Tokio. “Lo que ha pasado en el Club del Mar es que, de primeras, al pasar a Fase 2, el club iba a abrir el martes pasado la zona de piscina y de tomar el sol, pero también algunas instalaciones deportivas con unos protocolos que ya se habían establecido, con reducción de aforo. Sin embargo, cuando llegó el lunes, señalan que toman la decisión contraria de que solo van a abrir la piscina y la zona de baño, pero las instalaciones deportivas como el gimnasio o nuestra sala de tenis de mesa, que es exclusiva para tenis de mesa no la abren”, explica el deportista coruñés.

Alberto Seoane ha intentado que desde el Club del Mar permitan que regrese la actividad a la sala de mesa de tenis. “Yo intento hablar con ellos, hablo con un miembro de la junta directiva y con el director general del club y me dicen que no lo consideran porque al parecer han escuchado unas declaraciones del ministro Illa después, pero creo que no tiene ningún sentido porque al final en este país lo que te riges es por la ley, y lo que está publicado en el BOE, del CSD, la normativa del Consejo Superior de Deportes que es bien clara en Fase 2 permite apertura de instalaciones deportivas, permite poder entrenar en cubierto como en este caso con el tenis de mesa de uno a uno, porque estamos a más de dos metros y por lo tanto lo permiten. Siendo así, no entiendo la decisión de la Junta Directiva de no abrir cuando lo que publica el CSD es que sí se pueden abrir las instalaciones. Si el club abre la zona de baño y de sol, por lo tanto ya tiene el personal incorporado, no comprendo que esa parte de tenis de mesa no nos lo permitan abrir y a mí no me permitan entrenar y no pueda ir poco a poco volviendo a mi rutina para poder llegar a tener el nivel que me pueda permitir competir en las máximas condiciones posibles en cuanto haya ese campeonato clasificatorio para los Juegos”, señala.

Por el momento, Alberto Seoane comenta que le han transmitido que debe esperar. “La decisión de lo que dice la Junta es que hay que esperar, que no quieren abrir, y por lo tanto, estoy completamente en contra de esa decisión, que me parece que no está justificada de ningún lado. Esa es mi demanda, poder entrenar, que me pudieran dejar entrenar de alguna manera en algún momento un poco. Como seguramente único aspirante de mi club a poder estar en los Juegos de Tokio para mí sería fundamental poder entrenar”, finaliza el deportista paralímpico coruñés.