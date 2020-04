Albert Gil deja abierta la puerta del Fabril para Valerón

Albert Gil, director de cantera del Deportivo de La Coruña, ha comparecido de forma telemática ante los medios para analizar la situación del fútbol base blanquiazul. Ha reconocido que desde el club se trabaja en las posibles incorporaciones de dos exdeportivistas como Fran y Juan Carlos Valerón. “Con el cambio del nuevo Consejo se va a reestructurar el fútbol formativo. Estamos trabajando para generar una estructura de formación, para dar la mejor formación y gestión de jugadores de la cantera. Y jugadores como Fran o Valerón son referentes del deportivismo y siempre el club tiene la obligación de valorar la posible incorporación de estos ex jugadores que han sido tan importantes. Son referentes para los chicos jóvenes y muy importantes. Estamos en comunicación y valorando distintas posibilidades. Estamos trabajando poco a poco en ello y se contemplan diferentes cambios y la aparición de jugadores muy importantes para el club”, declaró.

Preguntado por la posibilidad de que Juan Carlos Valerón asuma el banquillo del Fabril, Albert Gil contestó: “En este momento, como tú bien has comentado, la Tercera está que no sabemos si va a continuar o no. Tenemos que esperar a que se defina la situación del equipo. Una vez se defina sí tendremos que evaluar la temporada del Fabril y, paralelamente, también el club está en un proceso de cambio en cuanto a la secretaria técnica y dicha secretaria técnica va a tener un peso importante sobre el futuro del Fabril tanto los entrenadores como los jugadores. La figura de Valerón es muy importante para el club y entendemos que si hay alguna posibilidad de incorporarla en algún área, sea la dirección de un equipo o lo que sea, en ese sentido la contemplamos. En este momento, no hay nada definido”.

Con respecto a las renovaciones de otros dos exdeportivistas como Jaime y Manuel Pablo, el director de cantera explicó: “Tanto Jaime como Manuel Pablo están haciendo un gran trabajo y estamos muy contentos con ellos. No es el momento de tomar decisiones, pero son dos piezas importantes para el futuro del club”.