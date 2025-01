Albentosa y el Deportivo de Seedorf: “Solo conocía a tres jugadores, a los demás nos llamaba por el número”

Raúl Albentosa jugó en el Deportivo entre el año 2016 y 2018. El central repasó su etapa en A Coruña en el podcast OFFSIDERS y, entre otros temas, habló de la llegada de Seedorf al banquillo de Riazor. Fue en febrero de 2018. El holandés fichaba por un equipo en descenso en Primera División y que ya había tenido como entrenadores a Pepe Mel y a Cristóbal Parralo. Albentosa cuenta cómo se dirigía a los futbolistas: “Viene Seedorf. Javi Lara me escribe y me dice: 'es mi ídolo, que te firme para mi, consigue una camiseta'. Solo conocía a tres jugadores, Lucas, Andone y Adrián. A los demás nos llamaba por el número. Para mi era un ídolo que se había puesto a entrenar”. De todos modos, el central sí valora mucho la forma en la que dio la cara por ellos en un momento muy complicado, con un Dépor que se iba a Segunda y con muchas críticas de la afición por la nefasta campaña que estaban haciendo: “Gestión de vestuario fue increíble. El rol como líder de defender a los jugadores era el primero porque tenía esa personalidad. Necesitábamos eso. Creo que los jugadores dimos mucho más. Y empezamos a tratar el tema mental con un psicólogo. Llevábamos mucha desventaja de puntos, luego en los partidos... En campo del Alavés nos ganan 1-0 con un único tiro de Munir, el Betis con un rebote de Loren, en campo del Atlético de Madrid les damos un baño de ocasiones y ganan con un penaltito de Mosquera..."

SALIDA DEL DEPORTIVO

Ese verano de 2018, Albentosa deja el club. Se marcha cedido al Nástic, aunque él quería regresar al Málaga, una ciudad y una entidad donde fue muy feliz: “Tengo una reunión con Carmelo del Pozo y me quiero ir. Como el club pagó dinero por mi, quería traspaso. Cuando estamos llegando al final del mercado, cinco centrales. El último día me llama el Málaga para ir cedido, también a Segunda División. El Málaga tenía el problema del límite salarial. A las once de la noche me llama Gaspar y me dice que lo vamos a hacer. Llego a las oficinas y me dicen que al Málaga no te vas, que la opción es el Nástic. A las 23:45 me dicen o firmas lo del Nástic o te quedas aquí apartado”

HABLA SEEDORF

Sus resultados no fueron buenos. Solo dos victorias en 16 jornadas. “Fue un reto diferente. No conocía al club, tuve que esperar, llegar y analizar todo desde dentro. Fue un proceso maravilloso. El equipo tenía una total falta de confianza. Estaba mal física, mental y moralmente. El ambiente era de desánimo... la situación era deprimente", dijo el propio protagonista en EL canal The Coaches Voice y de las que se hizo eco el Diario AS