Alba Merino renueva con el Deportivo hasta 2021

Alba Merino ha firmado la ampliación de su contrato con el Deportivo Femenino hasta junio de 2021, con lo que cumplirá de esta manera su tercera campaña como blanquiazul. Se incorporó al club coruñés en el verano de 2018.

Actualmente la centrocampista está en el proceso de recuperación de la fractura de clavícula que sufrió a mediados del mes de febrero y fue una de las futbolistas destacadas en el ascenso que el conjunto herculino logró la temporada pasada. Disputó 21 partidos en ese campeonato, con dieciesiete goles, y también los cuatro encuentros del play off de ascenso. Hasta su fractura de clavícula, ante la Real Sociedad en Abegondo, Alba Merino había disputado como titular 14 de los 21 enfrentamientos de la Primera Iberdrola.

A sus 30 años, la extremeña acumula mucha experiencia en la máxima categoría del fútbol femenino, ya que debutó con solamente 14, como contó en la sección del Personaje de Cope Coruña. “Con 12 años fiché por el Puebla y a los 14 debuté en en la Superliga, que era la Primera División en ese momento. Ha costado mucho porque antes no era todo tan bonito como ahora. He vivido de todo en el fútbol, recuerdo que mi padre no podía saber cómo había acabado el partido hasta que terminaba y lo podía llamar desde el móvil de los directivos del club y ahora se puede seguir el minuto a minuto”, comentaba.

A la hora de elegir un paso importante en su carrera en el repaso a su trayectoria en Cope Coruña, Alba Merino señalaba el que dio con 18 años. "Destacaría el momento en el que me fui de casa. Con 18 años fiché por el Atlético de Madrid y fue un paso muy importnate para mí".