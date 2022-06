Alba Merino: "Por desgracia, creo que levantar la voz sigue molestando"

Alba Merino se ha despedido hoy del Deportivo de La Coruña, después de cuatro temporadas luciendo la elástica blanquiazul. La centrocampista, de 33 años, ha dicho adiós con máximo agradecimiento hacia la afición, pero también con críticas hacia el club. “Los que me conocéis, sabéis realmente el sentimiento que tengo por este equipo, por esta ciudad y por esta afición. Aquí volví a disfrutar del fútbol y aquí volví a crecer deportivamente cuando pensé que no podría hacerlo más. Quiero que quede claro que mi intención como cada año, siempre fue la de continuar aquí. De hecho, pensé que la camiseta del Dépor sería la última que defendería, pero lamentablemente no ha podido ser”, comenzó escribiendo la centrocampista.

A continuación, se mostró dolida por la manera de comunicarle su salida del Deportivo. “Me hubiera gustado despedirme de otra manera, pero ni siquiera me han dado la opción. En la mañana del jueves pasado, se puso un contacto conmigo el director general del club, David Villasuso, para comunicarme mediante una llamada telefónica que no cuentan conmigo para la próxima temporada, porque, según él y la dirección deportiva, ya no soy importante en el equipo y creen que no voy a rendir de la misma manera que lo venía haciendo. Esta misma persona, unos meses atrás me dijo que hasta en dos ocasiones que podría estar en el club el tiempo que quisiera. Por desgracia, creo que levantar la voz sigue molestando. Aun así, volvería a actuar de la misma manera una y mil veces más”.





?? COMUNICADO OFICIAL ?? pic.twitter.com/35ek4hPvA8 — Alba Merino Sánchez (@albameri10) June 7, 2022