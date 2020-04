Alba Merino, "agradecida con el Deportivo" por darle tranquilidad tras su lesión

Alba Merino acaba de ampliar su contrato con el Deportivo de La Coruña por una temporada más hasta 2021 y asegura sentirse muy feliz en A Coruña. “Cuando me preguntan por el Dépor, siempre contesto lo mismo, que es el club más profesional en el que he estado, que el trato es excepcional y que contamos con todo tipo de servicios, incluso con los del primer equipo y eso está al alcance de muy pocos clubes”, comenta la extremeña, que vivirá su tercera campaña como blanquiazul, al haber firmado hasta 2021.

La centrocampista blanquiazul se recupera de una lesión de clavícula que sufrió en el mes de febrero. “Agradecida con el club porque desde un primer momento me mostraron todo su apoyo, me transmitieron total tranquilidad y me dijeron que contaban conmigo para la temporada siguiente con lo que fue todo muy fácil”, asegura.

Alba Merino confesó estar sorprendida por el comunicado de la Federación Española de Fútbol (RFEF) que plantea dar por finalizada las competiciones, entre ellas la Primera Iberdrola, sin descensos. “Justo ayer la Federación sacó un comunicado en el que había la opción de que se terminara ya la competición y yo la verdad es que no lo esperaba. Estábamos pendientes de poder terminar la competición y creo que nos sorprendió a todas las jugadoras ese comunicado de la Federación​”, señala.

Con respecto a la próxima campaña, la futbolista extremeña espera que el equipo luche por repetir o superar lo logrado en la presente temporada. “La temporada que hemos hecho hasta el momento es un temporadón. Es complicado repetirla porque los números ahí están y más de un recién ascendido, pero nosotros siempre trabajamos para ganar y la temporada que viene haremos lo mismo”, finaliza la jugadora del conjunto deportivista.