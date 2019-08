Aketxe se muestra a favor del VAR

Menos de veinte minutos tardo el VAR en aparecer en Riazor. Marcó Koné, el árbitro lo anuló a instancias del juez asistente por fuera de juego pero el VAR rectificó la decisión y dio validez al gol. Se estrena en Segunda esta temporada y, en general, está siendo bien recibido: “Es raro porque de repente metemos el gol y nadie sabe si es gol o no. Hacemos que el fútbol sea más justo. Estoy a favor. Quizá debe ir mejorando pero creo que viene bien”, reflexiona Aketxe, uno de los protagonistas del Depor 3 Oviedo 2. El vasco anotó el segundo, un tanto marca de la casa: disparo desde fuera del área y balón a la red. De todos modos, a pesar del gol, el atacante es consciente de que tiene que dar más: “En la primera parte me costó entrar en juego. En la segunda me encontré mejor. De menos a más”.

Aketxe también tuvo palabras de elogio hacia la afición. Más de veinte mil personas estuvieron presentes en Riazor: “Nos sentimos muy arropados en todo momento”.

La plantilla tendrá mañana jornada de descanso para regresar el miércoles a los entrenamientos y empezar a preparar el partido del domingo ante el Huesca (19:00 horas, El Alcoraz). Anquela podrá contar con Pedro Sánchez, ausente ante el Oviedo por sanción.