Aketxe: "Cambiar al entrenador no es la solución"

El Deportivo sigue en caída libre. El Numancia logró empatar un partido que perdía 3-1 en el minuto 88 y el equipo coruñés acumula su quinta jornada seguida sin ganar. Los blanquiazules solo han ganado al Oviedo en el debut liguero. La primera parte del choque ante el Numancia fue muy mala, con un cuadro soriano muy superior en todo.

Ante esta situación, el foco se coloca en el entrenador. Si los resultados no acompañan, es el que siempre paga y acaba haciendo las maletas. Aketxe, el jugador más decisivo del inicio de temporada, sale en defensa del técnico: "No creo que esa sea la solución. Tenemos que mirarnos todos y ver lo que estamos haciendo bien y lo que estamos haciendo mal". De todos modos, el vasco reconoce que en los primeros 45 minutos el equipo dio una pésima imagen: "Veía como que ellos filtraban pases dentro con facilidad. No llegábamos a ningún sitio y llegábamos tarde. Nos hicieron mucho daño. Luego cambiamos y pasamos a jugar con dos pivotes y ya tuvieron más dificultad".

REUNIÓN EN EL VESTUARIO

Durante una hora y tres cuartos, plantilla cuerpo técnico y el director deportivo, Carmelo del Pozo, hablaron sobre la grave situación que atraviesa el equipo, sumido en una crisis de resultados. Hay que reaccionar ya porque el sábado visitan en el Ramón de Carranza al Cádiz. No estará Koné, expulsado en los minutos finales del duelo con el Numancia. Se unirá a las ausencias de Somma, Borja Valle y Longo, lesionados. Anquela está pendiente de cómo evoluciona Nolaskoain, que se entrena con el grupo desde hace días, para saber si puede entrar mañana en la lista de convocados.