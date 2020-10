La afición da al Deportivo su primera victoria

El Deportivo ganó 2-1 al Salamanca en el primer partido de liga en un encuentro donde una de las grandes noticias fue la vuelta del público a Riazor. Fueron sólo tres mil personas, pero lograron cambiar el ambiente de los partidos de la pasada temporada, cuando se jugaban a puerta cerrada. De hecho, Fernando Vázquez considera que fueron fundamentales en el triunfo del equipo, que tuvo que esperar hasta el minuto 97 para que Eneko Bóveda hiciese el tanto decisivo de cabbeza: “Si fuera sin público, quizá no hubiésemos ganado el partido. Sinceramente, el que nos hizo ganar fueron los tres mil aficionados. A mi, que estaba en una cabina, me parecía que estaba el campo lleno”. El preparador de Castrofeito ha cumplido la primera de las cuatro jornadas que le quedan de sanción y que arrastra de la campaña anterior.

Desde el bando rival, el exdeportivista Uxío también consdieró que el ambiente influyó en el resultado: “Esto es lo que tienen los equipos grandes que tienen a la afición detrás. Se vio el poder de Riazor”, comentó el delantero.

El Dépor empezó ganando en el primer minuto de la segunda mitad por medio de Beauvue, que remató de cabeza un gran centro de Salva Ruiz. Empató Candelas en el 66 y hasta el 97 no pudieron los blanquiazules llevarse los tres puntos. No fue un buen partido, sobre todo en ataque, donde le costó mucho hacer ocasiones. El técnico considera que les falta ritmo de competición y espera que con el paso de las jornadas se pueda empezar a ver el verdadero nivel del grupo.

El domingo espera el Compostela

Será en el estadio Vero Boquete de la capital de Galicia. El conjunto que entrena Yago Iglesias es un recién ascendido y que comenzó con derrota en el campo del Unionistas de Salamanca. El Deportivo seguirá teniendo la baja de Diego Rolan, que ha tenido que viajar a Uruguay para resolver asuntos burocráticos y lograr el permiso de trabajo que le permita poder debutar con la camiseta blanquiazul en partido oficial.