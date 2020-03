La afición del Deportivo, solidaria

En momentos complicados como los que vivimos, son varias las iniciativas solidarias que se están poniendo en marcha para intentar ayudar a superar de la mejor forma posible la crisis del coronavirus. La Federación de Peñas del Deportivo siempre ha intentado llevar a cabo o colaborar con diferentes instituciones y no podía faltar su ayuda en esta época. Han decidido crear una fila cero para recaudar fondos para la Institución Benéfico Social Padre Rubinos y para la Cocina Económica, dos de las instituciones que más ayudan a los necesitados en nuestra ciudad. El presidente de la Federación, Luis Fernández, cuenta las razones de decantarse por ellas: “Nosotros tenemos que aportar nuestro granito de arena con un sector como es la gente que está en la calle y lo está pasando muy mal. Padre Rubinos y la Cocina Económica estos días está desbordados, no sólo con la gente que vive en la calle, si no con familias que con este palo del coronavirus que nos vino a todos, su economía quedó muy lastrada y tienen que acudir a por comida también. Toda aportación es bienvenida y todos juntos podremos recaudar una buena cantidad de dinero para esa gente que tanto lo necesita en estos momentos”.

NÚMERO DE CUENTA

ES 69 2080 0058 1730 0007 7832

Según las necesidades que vayan teniendo tanto Padre Rubinos como la Cocina Económica se irá organizando el reparto de lo recaudado. La idea inicial es hacerlo al cincuenta por ciento entre las dos entidades. El plazo inicial es de diez días, pero esto puede variar: “Vamos a ir viendo la necesidades que tienen y si antes de esos diez días tenemos que ir haciendo las aportaciones porque lo necesitan, pues lo haremos. No tiene ningún sentido ir recaudando el dinero y que esté en una cuenta. Estamos en contacto con ellos, viendo las necesidades que van teniendo”, indica Luis.