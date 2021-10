La afición del Deportivo deslumbra a España y a Europa

En uno de los peores momentos de su historia, la afición del Deportivo mantiene vivo al club. El primer equipo está por segunda temporada consecutiva en la tercera división del fútbol español. La campaña pasada fue una auténtica debacle, son ya muchos años de cuesta abajo, con continuos cambios de presidente, entrenador, jugadores... los únicos que nunca fallan son sus hinchas. El deportivismo late muy fuerte y los deportivistas siguen dando ejemplo, deslumbrando a España y a Europa.

Las 8.522 personas que vivieron la remontada del equipo juvenil ante el Pogon en la Youth League (la Liga de Campeones de la categoría) suponen un récord de asistencia en esta competición antes de las eliminatorias decisivas por el título en primavera, reconocido por la propia UEFA. Los de Manuel Pablo ganaron 4-0, levantaron el 3-0 de Polonia en la ida y se metieron en la segunda eliminatoria, donde se medirán al Maccabi.

