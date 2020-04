La afición del Deportivo demuestra su solidaridad

Reto planteado, reto cumplido. La Federación de Peñas del Deportivo y los Riazor Blues iniciaron una acción solidaria para ayudar a la Cocina Económica y a Padre Rubinos, dos de las instituciones coruñesas más importantes en el cuidado y apoyo a los más necesitados. El objetivo se ha conseguido y han sido muchas las personas que han puesto su granito de arena. Abrieron una fila cero y la hinchada blanquiazul no ha defraudado. Diferentes peñas han contribuido, así como personas a título particular. Han sido bastantes los vídeos de peñistas animando a la gente a ayudar y donar algo para esta iniciativa a través de las redes sociales. La idea inicial es repartir lo conseguido a partes iguales, aunque hablarán con ambas organizaciones para conocer sus necesidades y ayudar en lo máximo que se pueda. La campaña, titulada 'Deportivistas de corazón', demuestra, una vez más, que los aficionados blanquiazules siempre están ahí, en cuestiones deportivas y sociales. Apoyan al equipo hasta en las peores situaciones y son sensibles al delicado momento sanitarios, social y económico en el que vivimos actualmente. Nadie es ajeno y tanto la Federación como los Riazor Blues no se han puesto de perfil y han puesto en marcha esta idea.

Jugadores de la actual plantilla como los capitanes Álex Bergantiños o Dani Giménez, exfutbolistas como Alfredo Santaelena (autor del gol que dio la primera Copa del Rey al club ante el Valencia en el Santiago Bernabéu) o el expresidente Augusto César Lendoiro apoyaron esta inicitiva a través de las redes sociales. Además, el capitán del Liceo, Dava Torres, también se quiso sumar, en nombre de la entidad verdiblanca, a la solidaridad que pusieron en marcha la Federación de Peñas y los Riazor Blues y que ha tenido una excelente acogida entre la gente vinculada de una u otra manera al club gallego.

Padre Rubinos y la Cocina Económica podrán tener algunos medios más gracias a los recursos obtenidos entre los deportivistas.