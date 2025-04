Aberto o prazo de inscrición da Baixada Popular de Cross de San Pedro de Visma, terceira proba do circuíto Coruña Corre

O Concello da Coruña abriu o prazo de inscrición da XVI Baixada Popular de Cross San Pedro de Visma, terceira proba do circuíto de carreiras populares Coruña Corre, que afronta neste 2025 a súa edición número 12. As persoas interesadas en participar poderán inscribirse na páxina web www.corunacorre.com ata o domingo 4 de maio, data na que tamén remata o prazo para apuntarse no conxunto do circuíto. “O Goberno de Inés Rey mantén a súa aposta por un dos circuítos máis consolidados do calendario galego, con sete probas que enchen os barrios da cidade con milleiros de corredores e corredoras”, sinala o concelleiro de Deportes, Manuel Vázquez.

A Baixada Popular de Cross San Pedro de Visma celebrarase o domingo 11 de maio a partir das 10.00 horas, cando se producirá a saída da carreira absoluta, que percorrerá un total de 6.490 metros. A partir das 11.15 horas disputaranse as carreiras de categorías inferiores, un total de seis. O inicio e a meta da proba estará situada na rúa San Pedro de Visma, no cruzamento coa rúa Aguillón, próxima ao centro cívico municipal.

A carreira discorrerá pola estrada de Bens ata o parque, onde terá lugar a meirande parte da proba, antes de regresar polo mesmo percorrido. Haberá un avituallamento sólido e líquido na meta.

As persoas participantes nesta Baixada Popular de Cross de San Pedro de Visma deberán retirar os seus dorsais no Cuatro Caminos Centro Comercial, o sábado 10 de 11.00 a 20.30 horas, e o domingo 11, ata unha hora antes do comezo das carreiras, no centro cívico de San Pedro de Visma. As persoas inscritas no circuíto Coruña Corre que xa teñan o seu dorsal non necesitan retirar un novo, xa que este é único para todas as probas, pero deberán confirmar a súa participación na proba ata a data límite de inscrición

Haberá servizo de gardarroupa, de 9.30 a 11.15 horas, no centro cívico. Tamén haberá un servizo de duchas no polideportivo municipal de Labañou, de 10.30 a 13.00 horas. A entrega de premios terá lugar a partir das 11.00 horas no podio situado fronte á zona de meta

Inscricións á proba e ao circuíto

Hai dúas posibilidades de inscrición. A primeira delas é a inscrición única ao circuíto, que dará dereito a participar nas cinco probas restantes e será a única maneira de puntuar para o circuíto e optar aos premios. Xerarase un dorsal único e as persoas participantes deberán confirmar a súa asistencia proba a proba. O prazo de inscrición ao circuíto rematará ás 23.59 horas do domingo 4 de maio, data na que tamén finaliza o prazo para a terceira proba do ano, a XVI Baixada Popular de Cross San Pedro de Visma. As persoas interesadas en participar só nesta proba poderán inscribirse de maneira independente

As inscricións e toda a información sobre o circuíto e os seus servizos pode consultarse en www.corunacorre.com.