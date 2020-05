Abdoulaye Ba quiere quedarse en el Deportivo

Abdoulaye Ba quiere ganarse su continuidad en el Deportivo. El central llegó cedido del Rayo Vallecano para suplir la baja por lesión de Somma y tendrá las once jornadas que quedan para terminar la competición para demostrar su nivel. Le quedaría una campaña más de contrato con la entidad madrileña pero su idea es no seguir allí y le seduce la opción de mantenerse en la plantilla blanquiazul. “Mi idea es quedarme en el Deportivo porque me siento a gusto. Daré el máximo para dar rendimiento y alegrías a la afición”.

Tras las lesiones de Bóveda y Mujaid, Ba tiene muchas opciones de convertirse en un futbolista importante para Fernando Vázquez. Javier Tebas anunció que quiere que la Liga vuelva el jueves 11 de junio con el Sevilla-Betis. “No soy carpintero, soy jugador. La alegría es estar dentro del campo. Con cuidado porque respeto la pandemia pero me mentalizo de que habrá competición. Hay que mantener el nivel y concentrarse. Estoy listo para jugar”. El Dépor peleará por lograr la permanencia y el zaguero entiende que hay potencial de sobre para lograrlo: “Tenemos un equipo que no merece estar donde está. Tiene una plantilla muy buena y desde que estoy aquí me pregunto, ¿con este plantel como puede estar en esta posición? Tengo confianza y el Dépor no merece estar aquí”.

Ramadán

Ba ha estado entrenando mientras cumplía con el Ramadán, pero quiso aclarar que, en ningún momento, esto ha afectado a su preparación de cara al regreso de los partidos: “Tengo fe, soy musulmán, pero no tiene nada que ver con mi trabajo. Doy el cien por cien y nunca he parado. Me exijo lo mismo. No puedo fallar a la confianza que me dieron”.

Esta semana, se han autorizado los entrenamientos en grupos de hasta catorce jugadores. El próximo lunes está previsto que el trabajo ya pueda ser de toda la plantilla para que los técnicos terminen de perfilar los equipos de cara al tramo decisivo del campeonato.