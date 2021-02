“ABANCA nos enseñó la puerta de salida del Deportivo”

“Todo empieza el pasado miércoles. El presidente de ABANCA anuncia que habrá cambios en el club. Nosotros no sabíamos nada de ese comunicado. Al mediodía se nos comunica que acudiésemos a una reunión y el accionista mayoritario nos enseña, dicho en plata, la puerta de salida”

Así empieza el principio del fin de Fernando Vidal y su Consejo de Administración. El presidente anunció que el máximo accionista les ha pedido que se marchen y ellos dan un paso a un lado. Estas son algunas de las frases del todavía presidente del club blanquiazul

NO SE ARREPIENTE DEL ACUERDO CON ABANCA

“La única solución era que el acreedor más importante del club capitalizase una parte de la deuda en acciones. No era la solución que queríamos, pero era la única. Sin eso, en agosto hubiésemos desaparecido”

FORMAS

“Sea justo o injusto, nos guste más o nos guste menos. No somos tinistas, ni lendoiristas ni de Paco Zas. Nosotros somos deportivistas, sea en la categoria que sea. Hemos hecho todo para asegurar el futuro del club y creo que lo hemos conseguido con la entrada de ABANCA. No dimitimos. Damos un paso a un lado porque nos lo ha pedido (ABANCA). Nos han enseñado la puerta de salida”

“Este no es un Consejo de ABANCA, esto es un Consejo libre. Nuestro proyecto era de cinco años. No nos vamos por los resultados. Debíamos estar al pie del cañón. No nos íbamos a marchar pero si la propiedad lo tiene claro debemos dar un paso a un lado"

DISCREPANCIAS CON LA PROPIEDAD

“A ABANCA no le gustaba mi relación con Lendoiro, que comiese con el. Ya soy mayor para elegir a mis amigos. Rodríguez Cebrián no era de la comodidad de la propiedad”

“Después de perder contra el Celta B, ABANCA me exigió el cese de Fernando Vázquez y puse mi cargo a su disposición. El compromiso era hacer cuatro puntos contra el Zamora y el Salamanca y perdimos en Zamora"

¿CUÁNDO SERÁ EL RELEVO?

"La hoja de ruta la marca ABANCA. Si tenían urgencia en que está comparecencia fuese hoy, imagino que se usará el método de cooptación. No se quiénes serán los consejeros. Estamos dispuestos a una salida ordenada"

MENSAJE

“Mensaje a ABANCA: acatamos la decisión aunque nos hubiese gustado que las formas fueran otras. A los futuros consejeros: que escuchen al deportivismo. Esto es un empresa de sentimiento. Es una forma de vida, una filosofía de vida”