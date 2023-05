El Vestuario de Paco Liaño

Se acabó la fase regular y el Deportivo se pone en modo play off. El equipo blanquiazul se medirá en la primera eliminatoria al Castellón, con la ida en Riazor y la vuelta en Castalia. En caso de pasar, se enfrentará al vencedor del Real Sociedad B-Alcorcón. Rubén de la Barrera tendrá la importante baja de Alberto Quiles. Distensión en la rodilla derecha y contusión ósea en la meseta tibial. Analizamos todo con Paco Liaño. El posible once que ponga en el duelo de ida, que será este domingo en Riazor ante el Castellón desde las 19 horas. El propio Rubén de la Barrera ha admitido que hay jugadores que levantaron la mano para apuntarse a la fase decisiva de la campaña. Ante el Algeciras y el Pontevedra, el preparador blanquiazul dio minutos a muchos futbolistas. Los quería ver y examinar para, ahora, tomar la decisión sobre el once con el que afrontar el play off