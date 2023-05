El Vestuario de Liaño

Como cada lunes, Paco Liaño analiza el partido del Deportivo. En esta ocasión, el equipo blanquiazul se impuso 4-0 al Algeciras en el primer encuentro de Rubén de la Barrera. El preparador coruñés se estrenó con grandes cambios en el once. Trilli, Yeremay y Álex Bergantiños salieron de inicio, tres futbolistas con apenas presencia en la etapa de Óscar Cano. “Rubén le ha dado sentido y normalidad. Todos reclamábamos la presencia de Trilli y más minutos para Yeremay o Álex Bergantiños". Ahora toca afrontar la última jornada. El Dépor jugará en Pasarón ante un Pontevedra ya descendido. Está en juego ser terceros o cuartos y poder tener el factor campo a favor en la primera eliminatoria del play off. Necesita esperar a que el Castilla falle y mejorar su resultado. Empatados a puntos, el filial blanco tiene el golaveraje particular a favor después de vencer 1-0 en Valdebebas y de empatar a cero en Riazor. Ponemos nota al equipo