“Al principio la recaída se te hace dura, pero luego veo que somos privilegiados”

Carlos Fernández fue el protagonista en Deportes Cope Coruña y habló de los meses complicados que ha vivido con las recaídas de sus lesiones. “En cierto sentido a mí lo que más me inquietaba era no poder ayudar al equipo, sentir que no podía aportar mi granito de arena. Esa sensación de estar fuera, inactivo ha sido lo que peor he llevado. Luego, la recaída sí que es cierto que en el primer momento es duro, pero luego, yo, como me han educado y los valores que me han dado me siento un privilegiado, creo que somos personas que tenemos la vida con viento a favor, y hay muchas personas que tienen muchos más problemas, gente que no tiene ni siquiera ni un techo donde dormir”.