Mesa de análisis sobre el Deportivo

Paco Liaño, Uxío da Pena y Carlos Brizzola hablan sobre el inicio de temporada del equipo coruñés, el final del mercado de fichajes y la lesión de Yeremay. También de la incorporación de Salva Sevilla, que pidió perdón por si alguien se ofendió por sus palabras cuando vestía la camiseta del Mallorca y ascendió a Primera en la eliminatoria ante el Deportivo: "Lo primero es pedir disculpas a la afición, pedir perdón pero la gente que me conoce y que sabe cómo soy, sabe que no era mi intención molestar a nadie, ofender a nadie y fue un simple pique que puede pasar en cualquier partido, en cualquier play off, hay muchos nervios y mucha tensión. Nosotros habíamos perdido ahí 0-2 y nos daban por muertos, al final le dimos la vuelta y uno dice cosas que a lo mejor no tiene que decir pero todo debe quedar ahí. Yo soy una persona dentro del campo y otra fuera y tengo muy claro que defiendo los colores del club al que pertenezco de la mejor manera y eso voy a hacer aquí también. Creo que hay que tener carácter, hay que defender lo tuyo a muerte. Yo soy de los que piensa de esta manera y eso voy a hacer aquí"