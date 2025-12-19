HISTORIA DE... Dídac Cuevas
El capitán del Leyma Coruña repasa su trayectoria en nuestra sección semanal.
Coruña - Publicado el
1 min lectura12:25 min escucha
Temas relacionados
"¿Sabemos realmente qué hacemos cuando compartimos, señalamos o participamos de linchamientos digitales? Porque el vídeo dura segundos, pero las consecuencias no desaparecen"
Pilar G. Muñiz
Lo último
HISTORIA DE... Dídac Cuevas
12:25 min
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h