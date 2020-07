Fernández Lovelle denuncia que la plantilla del 'Fuenla' no supo de la existencia de positivos hasta el lunes

Rodrigo Fernández Lovelle, agente del jugador del Fuenlabrada Hugo Fraile, asegura que la plantilla del club madrileño no supo de la existencia de positivos hasta el lunes. "Los jugadores del Fuenlabrda se enteran de que hay compañeros infectados y que han dado postivio, el lunes 20, unas horas antes del partido, en la merienda. Hasta ahí no saben nada de nada. Para ellos iban a jugar el partido quizás más importante de sus vidas para la gran mayoría y para ellos era una concentración como todas las posteriores al COVID, una concentración en la que no dieron importancia a que faltase alguien. Ellos se enteran ahí. Ahora podrán decir lo que quieran, pero esa es la realidad. ¿Y si no, por qué después los jugadores sacan después el comunicado que sacan?", señala Rodrigo Fernández Lovelle.