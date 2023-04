Entrevista con Pablo Martínez

Pablo Martínez es nuestro protagonista de la semana en Deportes COPE Coruña. El central está siendo uno de los jugadores más destacados de la temporada. Votado como el mejor del equipo en los últimos dos meses de competición, el zaguero se ha ganado a los aficionados y a sus compañeros.

Llegó a Riazor en el último día del mercado de fichajes de verano. Tras una etapa de aclimatación, se ha convertido en un fijo en los planes del entrenador. Incluso ha actuado de lateral izquierdo cuando Raúl se lesionó, Retu no contaba y todavía no habían fichado a Lebedenko.

Pablo nos habla de la frustración que supone no ganar fuera de casa y nada mejor para acabar con eso que lograr la victoria el domingo en A Malata ante el Racing, rival directo de los blanquiazules en la pelea por el ascenso directo. Además, el central lleva rozando el gol durante toda la temporada pero todavía no ha podido celebrar uno suyo. Se lo toma con humor y no tiene muy claro qué hará si finalmente logra meter una pelota en la red contraria antes de que termine la competición.

Los miércoles son los días destinados a la entrevista de la semana en Deportes COPE Coruña y nos ha acompañado Pablo Martínez.