Entrevista con Laure

El Deportivo se enfrentará al Castellón en la primera eliminatoria del play off de ascenso a Segunda División. La ida en Riazor este domingo a las siete de la tarde y la vuelta siete días después, el domingo 11 de junio, a las seis en Castalia. Los valencianos terminaron terceros del grupo dos y, además de tener el factor campo, en caso de empate al finalizar la prórroga pasarían a la final. El Dépor tiene que ganar la eliminatoria. Para conocer un poco más al rival hablamos con Laure, exjugador del equipo coruñés y que se midió al Castellón con el Atlético Baleares. “Es un equipo hecho para ascender. Tiene una parte de arriba de mucha calidad. Creo que el Deportivo es superior pero tiene que ser un partido donde no el Castellón no se pueda sentir cómodo”. Laure lució el brazalete de capitán del Dépor, le tiene un gran cariño al club y a la ciudad y saber lo que se vivirá en Riazor. “Me lo imagino y me encantaría estar. Ambiente del fútbol profesional. Al jugador del Dépor le tiene que dar un pulmón más. Es clave el partido. Tiene que ir con una pequeña ventaja porque ellos en su casa son fuertes”