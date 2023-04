Entrevista con Carlos Mouriz

En Deportes COPE Coruña hablamos con Carlos Mouriz, director deportivo del Racing de Ferrol. El Deportivo visita A Malata el domingo a partir de las siete de la tarde en un partido entre dos rivales directos en la pelea por el ascenso directo. Los blanquiazules, tras ganar 4-2 al Fuenlabrada, han superado a los verdes en la clasificación. Tienen dos puntos de ventaja, aunque el Racing un partido menos, el que tuvo que ser aplazado ante el Córdoba en El Arcángel.

Mouriz no duda en darle la vitola de favorito al cuadro que entrena Óscar Cano, aunque avisa de que no será sencillo vencer a su equipo, que se está mostrando muy sólido como local. Además, el Dépor está teniendo muchos problemas cuando juega lejos de Riazor. Acumula dos derrotas seguidas, en León frente a la Cultural y contra Unionistas en el Reina Sofía de Salamanca.

A Malata ha colgado el cartel de 'No hay billetes'. Se espera un ambientazo en un partido declarado de Alto Riesgo. Mouriz también aclaró que la prohibición de no llevar distintivos deportivistas fuera del fondo reservado para los aficionados blanquiazules no parte del club, sino de los autoridades.

Puedes escuchar la entrevista con un clásico del fútbol gallego, que logró el ascenso con el Lugo a Segunda División y ahora trata de llevar al Racing de Ferrol al fútbol profesional.