Deportes COPE Coruña, 8-5-23 de 15:30 a 16 horas

Análisis del Deportivo 0 Alcorcón 0, operación de Lucas Pérez y resto de resultados y noticias del día

El Deportivo no pasó del empate contra el Alcorcón. El equipo blanquiazul sigue cuarto, a cuatro puntos del líder, que es el conjunto alfarero. Quedan tres jornadas para el final y se han reducido mucho las opciones de ascenso directo. Además, Riazor estalló contra Óscar Cano. Pitos al inicio cuando la megafonía dijo su nombre, gritos de Óscar Cano, dimisión en el cambio de Soriano y también al finalizar el encuentro. Escuchamos las reflexiones del entrenador sobre el partido y sobre su situación. Analizamos todo con Paco Liaño. También el damos nota al equipo en ese 0-0 del pasado sábado en Riazor.

Lucas Pérez tendrá que pasar por el quirófano por una fractura en el arco cigomático de la cara. Él pretendía estar disponible para medirse el domingo al Linares en Linarejos, pero todo apunta a que será baja y tendrá que esperar, como mínimo, al compromiso de la semana que viene ante el Algeciras. Escuchamos al propio Lucas hablando del asunto.

Del vestuario, Olabe y Raúl García Carnero analizan la situación del equipo y del entrenador.

Y resto de noticias y resultados del fin de semana: En fútbol femenino, ganó el Dépor ABANCA. 6-2 al Juan Grande y llega a la última jornada con opciones de ascenso directo. Juegan en Logroño ante el DYX, que no se juega nada. el Deportivo precisa para ascender sumar un mejor resultado que el Eibar en Granada y no empeorar el que haga el Osasuna en Cáceres. También le favorecería un cuádruple empate con Eibar, Osasuna y Granada. En Tercera, la Federación Española, a instancias de las federaciones territoriales, decide que los grupos sean de 18 equipos en vez de 16. Esto hace que el Silva se salve y no tenga que esperar un ascenso de un equipo gallego. El club coruñés seguirá compitiendo en esta categoría. En baloncesto, derrota del Leyma Coruña en Cáceres. 102-94. Una victoria de margen con San Pablo Burgos para asegurar el tercer puesto. Quedan tres jornadas. En hockey, el Liceo femenino terminó la OK Liga ganando 1-3 en Bigues y quedan quintas. Les queda la Copa de la Reina. El jueves a las ocho, cuartos de final contra el Palau en Calafell. Fútbol sala, perdió el Amarelle el derbi en la pista del Burela. 7-1 pero mantienen cuatro puntos de ventaja sobre la zona de descenso a falta de tres jornadas