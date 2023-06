Deportes COPE Coruña, 5-6-23 de 15:30 a 16 horas

Toca análisis del primer partido del play off. El Deportivo se impuso 1-0 al Castellón en Riazor en la ida de ñas semifinales por ascender a Segunda División. Marcó Svensson en el minuto 14 del segundo tiempo. El equipo blanquiazul empezará con ventaja el encuentro de vuelta, que será el próximo domingo desde las seis de la tarde en Castalia. Escuchamos a Rubén de la Barrera, que no quiere especular y anuncia que la intención será ir a ganar. También se pasaron por zona mixta dos de los tres capitanes, Álex Bergantiños y Lucas Pérez. El atacante reconoció que no estuvo cómodo y que no tuvo una buena actuación. Lo analizamos todo en El Vestuario de Paco Liaño, que, por cierto, mantiene el récord de ser el mejor Zamora de la historia de Primera División. Y el resto de resultados que nos dejó el fin de semana: En fútbol femenino, derrota del Dépor ABANCA. 2-0 en Granada en la ida de la final por el ascenso a la Liga Iberdrola. Los dos tantos andaluces fueron en los últimos minutos. Dos saques de esquina. Toca remontar el sábado en Abegondo. En baloncesto, el Leyma Coruña perdió en Gipuzkoa y queda eliminado. 3-1 en la serie. En el cuarto encuentro, los naranjas cayeron 82-77. En hockey, el Liceo ya está en la final de la OK Liga. 3-0 al Calafell. El Barcelona será su rival. Eliminatoria a cinco partidos y empieza el jueves en el Palau