Deportes COPE Coruña, 3-5-23 de 15:30 a 16 horas

Alberto Quiles será operado mañana de la doble fractura en el pómulo que se produjo en el partido ante el Córdoba. El Deportivo trabaja en que pueda llegar al play off del mes de junio si el equipo debe jugarse el ascenso en esas eliminatorias, pero el futbolista es un poquito más ambicioso e incluso no descarta su vuelta para la última jornada, el sábado 27 de mayo en Pasarón contra el Pontevedra: “Dentro de la seguridad que me digan los médicos, quiero acortar los plazos al máximo, y que sea seguro para mi salud. En realidad, me encuentro mejor de lo que esperaba. Mi intención es llegar a poder jugar unos minutos contra el Pontevedra. No sé si podré o no. Ya me dirán Lariño (jefe de los servicios médicos del club) y Álvaro, que es el cirujano que me opera. Pero mi intención es llegar al último partdo y, si puedo jugar unos minutos, mejor”. Mientras, la plantilla regresó al trabajo en la ciudad deportiva de Abegondo pensando en el partido ante el Alcorcón. Pepe Sánchez ya está con el grupo y puede recibir el alta médica. Quedan cuatro jornadas y el líder, el cuadro alfarero, está a cuatro puntos. El Dépor se está dejando sus opciones de ascenso directo en los partidos fuera de casa. El empate en el Nuevo Arcángel es un tropiezo más en una temporada decepcionante a domicilio. Por ello, nuestro debate semanal va sobre este asunto: ¿quién es el principal responsable de los malos números lejos de A Coruña, entrenador o jugadores? Nos acompañan Hugo Santiso y Gonzalo Soto.

Resto de noticias del día: suspensión de la Maratón Atlántica, prevista para el mes de octubre. Desde el Concello de A Coruña justifican esta medida por los pocos participantes de la edición de 2022. Quieren buscar un nuevo modelo para el año 2024. Por último, la selección gallega de aficionados ganó en el amistoso ante el Bergantiños en As Eiroas por 0-1. Marcó Lucas Antañón. Galicia prepara la fase final de la Copa de Regiones UEFA que se celebra del 9 al 17 de junio con Cambados, Ribadumia, Portonovo y Vilagarcía de Arousa como sedes. De equipos de nuestra zona están acudiendo a la convocatoria los futbolistas del Arteixo Adri Otrero, Antonio y Fabio y el portero del Paiosaco Minibugy.