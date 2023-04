Deportes COPE Coruña, 28-4-23 de 15:30 a 16 horas

Última hora del Córdoba-Deportivo del domingo en el Nuevo Arcángel desde las ocho de la tarde. Altas, bajas y posible once del equipo coruñés. No estará Lucas Pérez por sanción en un equipo que necesita superar de una vez por todas la asignatura pendiente de los partidos fuera de casa. “De lo que se nos puede acusar es de no tener un rendimiento acorde al de casa, pero nosotros no hemos sido para nada inmovilistas. Lo hemos intentado todo. Y tenemos la esperanza, a través de intentarlo, de encontrar ese momento, ese partido en el que de verdad gire el viento. Y qué mejor momento que este”, indicó Óscar Cano. Escuchamos las principales reflexiones del preparador de Granada, que también dio por bueno el cambio horario por las altas temperaturas que se esperan este fin de semana en Andalucía.

En redes sociales, os planteamos quién es el favorito, un Córdoba que juega en casa pero que lleva solo dos triunfos en las últimas 17 jornadas o un Dépor que lejos de Riazor baja mucho su rendimiento pero que está ante la necesidad de sumar los tres puntos en la carrera por ser campeón y obtener el ascenso directo.

Tenemos Tertulia con nuestros niños: Jairo y Jacobo opinan sobre quién debe sustituir a Lucas Pérez y a quién pondrían de lateral izquierdo, a Lebedenko o a Raúl García Carnero, que regresa después de estar ausente frente al Ceuta tras su expulsión en A Malta ante el Racing de Ferrol.