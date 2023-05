Deportes COPE Coruña, 26-5-23 de 15:30 a 16 horas

Alberto Quiles cumple su palabra y estará con el Dépor en Pasarón. Rubén de la Barrera ha confirmado que tendrá minutos ante el Pontevedra tras la doble fractura en la cara que le obligó a pasar por el quirófano. Jugará con una máscara. El técnico no arriesgará con los apercibidos, Soriano, Lapeña y Kuki Zalazar. “Está en juego la opción de ser tercero pero hay algo más importante, recuperar el espíritu ganador que este equipo tiene que tener. Eso supera el reto de ser tercero. Es construir mentalidad ganadora y eso nos prepara para lo siguiente”, dijo el entrenador sobre el duelo. El Dépor necesita un tropiezo del Castilla para ser tercero. Además, nuestro habitual resumen sonoro semanal. Y tenemos Tertulia de Twitter, con Carlota Leira y Carlos Maiz. Y la agenda: En fútbol femenino, mañana a las doce en Abegondo, Depor ABANCA-Cacereño, vuelta de la semifinal del play off de ascenso a la Liga Iberdrola. 0-0 en la ida. Hoy tenemos super jornada en el Palacio de los Deportes de Riazor. 19 horas, Leyma Coruña-Gipuzkoa. Primer partidos de los cuartos de final del play off de ascenso a la liga ACB. Eliminatoria al mejor de cinco. El domingo a las seis, segundo encuentro también en el Palacio. Y a las diez menos cuarto, Liceo-Calafell, semis de la OK Liga. También al mejor de cinco. El domingo a las doce, segundo asalto. En balonmano, el OAR perdió 24-27 contra Soria en el primer partido de la fase de ascenso a la División de Honor Plata. Hoy juegan a las ocho y media en el Pabellón del Barrio de las Flores contra Córdoba, que perdió en la jornada inaugural ante el Granollers. En fútbol sala, última jornada para un salvado ya Viaxes Amarelle Recibe mañana a las cinco en el Pabellón de la Sagrada Familia