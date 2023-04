Deportes COPE Coruña, 26-4-23 de 15:30 a 16 horas

El Deportivo regresó a los entrenamientos después de disfrutar de un día de descanso. Trabajo en la ciudad deportiva de Abegondo para empezar a preparar el partido del domingo ante el Córdoba en el estadio Nuevo Arcángel. El encuentro ha sido retrasado dos horas, por lo que empezará a las ocho de la tarde. La Federación ha atendido la petición del club local por las altas temperaturas que se esperan en Andalucía durante este fin de semana. Conoce bien el calor de esa zona el central Jaime Sánchez, natural de Chiclana de la Frontera: “Es verdad que no estamos acostumbrados. He jugado mucho por ahí y la verdad es que lo agradecemos que lo hayan retrasado. No nos puede servir de excusa. A nadie le gusta jugar con esa temperatura pero lo aceptamos, lo asumimos y no puede servir de excusa”. El central se ha vuelto a ganar la confianza de Óscar Cano y lleva dos partidos como titular, acompañando a Pablo Martínez en el eje de la zaga”.

De cara a ese compromiso, el técnico recupera a Raúl, ausente por sanción ante el Ceuta y pierde a Lucas Pérez, que vio el pasado domingo la quinta tarjeta amarilla. El delantero aprovechará estos días de parón para terminar de recuperarse de unas molestias musculares que lleva arrastrando durante las últimas semanas. Precisamente, nuestra pregunta en la redes sociales es sobre la ausencia del ariete de Monelos. ¿A quién pondrías para sustituir a Lucas Pérez como delantero ante el Córdoba? Os damos varias alternativas: Svensson, Arturo, Quiles como referencia metiendo a un extremo o danos tu la solución que propondrías en caso de sentarte en el banquillo. Con Fiateira Motor repasamos los resultados y los comentarios

Tenemos cita con el preparador del Córdoba, el coruñés Manu Mosquera. La mala racha verdiblanca se llevó por delante a Germán Crespo y ha confiado en el gallego para intentar meter al equipo en el play off. Mosquera lleva dos partidos, con un empate en casa frente al Alcorcón y la derrota del pasado fin de semana en el campo del Rayo Majadahonda.

Escuchamos a la alcadesa de A Coruña, Inés Rey, tras la visita de la delegación de las federaciones española y portuguesa para examinar nuestra ciudad de cara a ser posible sede en el Mundial de 2030, al que opta la candidatura conjunta de los dos países ibéricos con Marruecos y la opción de incluir a Ucrania. Y el resto de noticias del día: derrota de la selección gallega de aficionados ante el filial del Lugo por 2-1, amistoso para seguir preparando la fase final de la Copa de Regiones UEFA que se disputará en Galicia. Y una competición de kárate porque A Coruña acogerá la celebración de una prueba de la Youth League desde mañana al domingo en el Palacio de los Deportes de Riazor. Será la primera vez que esta competición se celebre en España. Las modalidades de competición son kata y kumite, en las categorías juvenil, cadete, júnior y sub-21